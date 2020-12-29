В Москве с 30 декабря вновь расширяется перечень лиц, которым доступна запись на бесплатную вакцинацию от COVID-19
18:20 29.12.2020 Источник: Интерфакс
В Москве с 30 декабря вновь расширяется перечень лиц, которым доступна запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Расширяется перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от Covid-19. Начиная с завтрашнего дня будет открыта запись для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Прививка студентов младше 18 лет невозможна, т.к. использование вакцины для несовершеннолетних пока не получило одобрения Минздрава России. Кроме того, сделать прививку от Covid-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями", - написал Собянин во вторник на своем сайте.
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