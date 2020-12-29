Компания металлургического сегмента En+ Group стала членом JCLP
18:38 29.12.2020
En+ Group, вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, объявила о том, что РУСАЛ, компания металлургического сегмента холдинга, стала членом Japan Climate Leaders’ Partnership (JCLP).
РУСАЛ присоединился к организации, главными целями которой являются объединение компаний, способствующих декарбонизации и устойчивому развитию, а также продвижение безуглеродных технологий. На данный момент в JCLP, помимо РУСАЛа, входят еще 163 компании.
Цели компании металлургического сегмента En+ Group полностью соответствуют инициативам партнерства. Использование низкоуглеродного алюминия в производстве является приоритетным для развития всей алюминиевой отрасли Японии, особенно в связи с недавним объявлением премьер-министра Японии о намерении прекратить выбросы парниковых газов к 2050 году.
Членство компании металлургического сектора En+ Group в JCLP подтверждает высокую роль низкоуглеродного алюминия для мировой промышленности, а также демонстрирует преимущества его использования в строительстве, упаковке, при производстве потребительских товаров и энергосберегающего транспорта.«Компания полностью поддерживает работу партнерства, а также стремится внести свой вклад в борьбу с изменением климата, – отметил директор торгового представительства РУСАЛа в Токио Аюми Мураками. – Присоединение к JCLP, несомненно, является важным шагом для развития отрасли, сокращения углеродного следа алюминиевой продукции, а также для сохранения окружающей среды в целом. Очень ценно, что значимость производства низкоуглеродного алюминия была вновь признана на таком высоком уровне. Мы надеемся, что членство в JCLP будет способствовать снижению углеродного следа в Японии».
НОВОСТИ
- 18:20 29.12.2020
- В Москве с 30 декабря вновь расширяется перечень лиц, которым доступна запись на бесплатную вакцинацию от COVID-19
- 18:15 29.12.2020
- Зимние каникулы для учащихся с 1-го по 11-й классы в школах Москвы продлены до 17 января
- 17:30 29.12.2020
- Из-за пандемии COVID-19 туризм в Италии рухнул почти на 70%
- 17:10 29.12.2020
- Кибермошенники "заработали" в 2020 году на 32% больше, чем в 2019-м
- 16:50 29.12.2020
- Сайт "Насилию.нет" попал в список НКО-иноагентов Миноюста РФ
- 16:30 29.12.2020
- В Севастополе создадут гарантированный запас воды - Хуснуллин
- 16:30 29.12.2020
- На 99-м году жизни умер Пьер Карден
- 16:15 29.12.2020
- В Новом году россияне опасаются роста цен - опрос
- 16:00 29.12.2020
- В части регионов России синоптики прогнозируют аномально теплый январь
- 15:45 29.12.2020
- В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте бывшего схимонаха Сергия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать