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НОВОСТИ

Москвичам, сделавшим прививку, восстановят бесплатный проезд

19:46 29.12.2020

Жителям Москвы, которые сделали прививку против COVID-19, будет восстановлена возможность бесплатного проезда в общественном транспорте. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это решение актуально для москвичей старшего возраста, студентов старше 18 лет и горожан, страдающих хроническими заболеваниями. После вакцинации они смогут вновь пользоваться городскими льготами. «Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины», - отметил градоначальник.

Как отметил Собянин, ему регулярно приходится отвечать на вопрос, освобождает ли прививка от соблюдения ограничений, установленных в рамках борьбы с распространением коронавируса. «Прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других. Поэтому люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни», - написал Собянин.

Напомним, в Москве стартовала программа по бесплатной вакцинации от ковида, в которую сначала были включены только врачи, педагоги и соцработники, а теперь добавляются все новые и новые категории горожан, например, студенты старше 18 лет.

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