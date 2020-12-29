Авиакомпания American Airlines вернула на линии самолеты Boeing 737 MAX

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская авиакомпания American Airlines возобновила во вторник эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX, приостановленную в марте 2019 года после двух катастроф с участием таких лайнеров. Об этом сообщила газета "Нью-Йорк таймс".

По ее информации, Boeing 737 MAX вылетел из Майами (штат Флорида) в Нью-Йорк рейсом American Airlines под номером 718 в 10:40 по времени Восточного побережья США (18:40 мск). Эти сведения подтверждаются также на веб- сервисе FlightRadar24 ("Флайтрадар-24"), который следит за положением воздушных судов в реальном времени. Ожидается, что самолет приземлится в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардиа в 13:08 (21:08 мск)