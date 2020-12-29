Авиакомпания American Airlines вернула на линии самолеты Boeing 737 MAX
19:50 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская авиакомпания American Airlines возобновила во вторник эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX, приостановленную в марте 2019 года после двух катастроф с участием таких лайнеров. Об этом сообщила газета "Нью-Йорк таймс".
По ее информации, Boeing 737 MAX вылетел из Майами (штат Флорида) в Нью-Йорк рейсом American Airlines под номером 718 в 10:40 по времени Восточного побережья США (18:40 мск). Эти сведения подтверждаются также на веб- сервисе FlightRadar24 ("Флайтрадар-24"), который следит за положением воздушных судов в реальном времени. Ожидается, что самолет приземлится в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардиа в 13:08 (21:08 мск)
НОВОСТИ
- 20:45 29.12.2020
- Реальных угроз Международной космической станции на сегодняшний момент нет - Рогозин
- 20:30 29.12.2020
- Власти Латвии ввели в стране комендантский час в Новогоднюю ночь
- 20:05 29.12.2020
- Протодиакон Андрей Кураев лишен сана
- 20:03 29.12.2020
- Бывшего схимонаха Сергия Басманный суд Москвы заключил под стражу
- 19:46 29.12.2020
- Москвичам, сделавшим прививку, восстановят бесплатный проезд
- 18:38 29.12.2020
- Компания металлургического сегмента En+ Group стала членом JCLP
- 18:20 29.12.2020
- В Москве с 30 декабря вновь расширяется перечень лиц, которым доступна запись на бесплатную вакцинацию от COVID-19
- 18:15 29.12.2020
- Зимние каникулы для учащихся с 1-го по 11-й классы в школах Москвы продлены до 17 января
- 17:30 29.12.2020
- Из-за пандемии COVID-19 туризм в Италии рухнул почти на 70%
- 17:10 29.12.2020
- Кибермошенники "заработали" в 2020 году на 32% больше, чем в 2019-м
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать