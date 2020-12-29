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НОВОСТИ

Протодиакон Андрей Кураев лишен сана

20:05 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Епархиальный суд Московской городской епархии принял решение лишить сана протодиакона Андрея Кураева за оскорбление умершего 21 апреля 2020 года от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина в блоге. Об этом сообщает во вторник епархиальный сайт.

"Епархиальный церковный суд г. Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика города Москвы протодиакона Андрея Кураева и признал его подлежащим извержению из священного сана. Суд имел суждение о том, что 21 апреля 2020 года заштатный клирик опубликовал в своем "Живом журнале" оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина. Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на церковь. В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности, обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола", - написано в сообщении.

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