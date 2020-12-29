Бывшего схимонаха Сергия Басманный суд Москвы заключил под стражу

20:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы во вторник заключил под стражу на два месяца бывшего схимонаха Сергия (Романова) по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Романову меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля", - сказала собеседница агентства.