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НОВОСТИ

Власти Латвии ввели в стране комендантский час в Новогоднюю ночь

20:30 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Латвии приняло решение ввести комендантский час с 22:00 до 05:00 в новогоднюю ночь из-за распространения коронавируса. Об этом Государственная канцелярия республики сообщила агентству ЛЕТА во вторник.

По ее информации, все жители Латвии должны будут находиться по месту жительства с 22:00 до 5:00 в период с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января. Как ожидается, официально это решение будет утверждено правительством 30 декабря.

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