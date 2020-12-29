Реальных угроз Международной космической станции на сегодняшний момент нет - Рогозин

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никаких реальных угроз Международной космической станции на сегодняшний момент нет. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, информация, которая идет со станции, зачастую преподносится в СМИ в более тревожном ключе, чем есть на самом деле. Глава корпорации сообщил, что буквально на прошлой неделе беседовал с главным конструктором, который отвечает за корабли и станции, Сергеем Романовым и первым замдиректора РКК "Энергия" Владимиром Соловьевым.

"Они вдвоем мне на все вопросы ответили, что волноваться нечего, не из-за чего. <...> Каких-то реальных угроз на сегодняшний момент не происходит", - сказал Рогозин.