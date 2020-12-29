Президент Украины отстранил от должности главу Конституционного суда

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте офиса главы государства.

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", - заявил Зеленский, слова которого приводит его офис.