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НОВОСТИ

Президент Украины отстранил от должности главу Конституционного суда

20:50 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте офиса главы государства.

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", - заявил Зеленский, слова которого приводит его офис.

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