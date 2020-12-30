Сообщения об ударах в пригороде Дамаска отказались комментировать в армии Израиля

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-служба Армии обороны Израиля не стала комментировать сообщения о ракетном ударе в среду по пригороду Дамаска.



"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответила по телефону на соответствующий вопрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.



Ранее в среду агентство САНА со ссылкой на военный источник сообщило, что по меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения в результате израильского ракетного удара по пригороду Дамаска. По его сведениям, все пострадавшие являются военнослужащими.



Источник агентства добавил, что удар был нанесен из воздушного пространства на севере Галилеи. Сирийским силам противовоздушной обороны удалось перехватить часть ракет.



