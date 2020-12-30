На 79,3% подтвердила эффективность вакцина от коронавируса китайской Sinopharm - институт

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцина от коронавируса нового типа китайской фармацевтической компании Sinopharm ("Синофарм") способна предотвратить риск заражения в 79,3% случаев. Об этом сообщил в среду пекинский институт биологических продуктов, входящий в структуру данной коммерческой организации.



"Эта вакцина доказала свою безопасность. <...> Она оказалась эффективной на 79,3%", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте института.



Как напоминает институт, Sinopharm уже направила документы в Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР для запуска массового производства соответствующего продукта.



Ранее Центр оценки лекарственных препаратов при регуляторе официально одобрил вакцину этой компании. По его сведениям, вскоре она будет доступна на рынке.



