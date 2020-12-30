На 79,3% подтвердила эффективность вакцина от коронавируса китайской Sinopharm - институт
09:30 30.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Эта вакцина доказала свою безопасность. <...> Она оказалась эффективной на 79,3%", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте института.
Как напоминает институт, Sinopharm уже направила документы в Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР для запуска массового производства соответствующего продукта.
Ранее Центр оценки лекарственных препаратов при регуляторе официально одобрил вакцину этой компании. По его сведениям, вскоре она будет доступна на рынке.
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