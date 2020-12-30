Минэкономразвития должно отвечать за ситуацию с ростом цен на продукты - Володин
11:10 30.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На наш взгляд, Министерство экономического развития РФ [должно отвечать], потому что в руках Минэкономразвития есть те регуляторы, которые должны были быть использованы, в том числе учитывая, что за министерством и анализ, и прогноз, то это все вместе должно было дать эффект", - сказал Володин.
По его словам, важно, чтобы "ответственность не размывалась". "Это как раз тот пример, когда должен быть ответственный, кто отвечает за этот вопрос. И мы начинаем обсуждать: а вот в этой части Министерство экономического развития, а вот в этой части Министерство сельского хозяйства, а вот в этой части вроде за торговлю отвечает Министерство промышленности и торговли", - отметил председатель нижней палаты.
Другие ведомства, уверен политик, также должны были контролировать ценообразование. "Но все-таки мы обсуждали эту тему и сошлись во мнении, что нам необходимо заслушать министра на заседании Государственной думы и спросить: чем помочь, почему такое происходит у нас. И необходимо каждый раз вмешательство президента, чтобы остановить рост цен или заставить чиновников выполнять свою работу", - подчеркнул он. При этом Володин назвал шаги правительства по урегулированию ситуации абсолютно своевременными.
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