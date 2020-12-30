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Французская компартия выступила с требованием немедленной отмены антироссийских санкций

12:10 30.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французская компартия (ФКП) требует немедленной отмены антироссийских санкций. Об этом заявил в интервью ТАСС в среду национальный секретарь ФКП, депутат Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции Фабьен Руссель.

"Необходимо немедленно покончить с антироссийскими санкциями, - отметил политик. - Франция должна предложить новые отношения России и Китаю, создавать новые пространства мира, сотрудничества и коллективной безопасности между народами и суверенными нациями".

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