Французская компартия выступила с требованием немедленной отмены антироссийских санкций

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французская компартия (ФКП) требует немедленной отмены антироссийских санкций. Об этом заявил в интервью ТАСС в среду национальный секретарь ФКП, депутат Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции Фабьен Руссель.



"Необходимо немедленно покончить с антироссийскими санкциями, - отметил политик. - Франция должна предложить новые отношения России и Китаю, создавать новые пространства мира, сотрудничества и коллективной безопасности между народами и суверенными нациями".



