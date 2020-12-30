В связи с новогодними праздниками в МЧС режим повышенной готовности вводится

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники МЧС РФ будут переведены в режим функционирования "повышенная готовность" с четверга в связи с новогодними праздниками, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.



"Силы и средства МЧС России в период с 31 декабря по 11 января переведены в режим повышенной готовности. Порядка 90 тысяч сотрудников и свыше 17 тысяч единиц техники ежесуточно будут обеспечивать безопасность более 10 тысяч новогодних мероприятий с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки", - сказали в МЧС.



Министерство взяло на контроль места массовых гуляний, усилена профилактическая работа с населением, при которой людям разъясняются меры пожарной безопасности (например, при эксплуатации систем обогрева и использовании пиротехники).



"Как правило, риск возникновения пожаров возрастает в период новогодних праздников", - напомнили в пресс-службе.



