Комиссия по защите прав проживающих в домах-интернатах создана в Москве
12:00 30.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ежегодно интернаты направляют дела в городские суды для возвращения дееспособности своих подопечных. "Мы берем курс на то, чтобы количество успешно завершенных дел только росло. Для этого мы и создали комиссию, первыми среди всех субъектов в России. Со стороны органа соцзащиты в комиссию вошли сотрудники профильного управления, специалисты из опеки и попечительства и организации надомной помощи», - отмечает глава департамента труда и соцзащиты населения Москвы Евгений Стружак.
В работе комиссии смогут участвовать специалисты, помогающие людям с ментальными особенностями, кроме того, в её состав включены руководители психоневрологических интернатов и специалисты «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского».
Первое заседание комиссии прошло в онлайн, на нем на голосование было вынесено несколько предложений.
"Одно из них призвано сократить количество дел, поданных в суды на лишение дееспособности проживающих в психоневрологических интернатах людей. Такие дела предложено передавать в суд только по решению комиссии. В ближайшее время участники комиссии откроют прием людей, проживающих в интернатах. Следующее заседание экспертной группы назначено на февраль будущего года", - сообщает департамент.
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