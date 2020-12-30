Почти 30% россиян считают, что семейное положение и знак зодиака влияют на трудоустройство - опрос

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 28% опрошенных россиян считают, что вопросы на собеседовании, касающиеся их семейного положения, знака зодиака и внешности, повлияли на трудоустройство. Такие данные следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провели специалисты службы исследований hh.ru.



В рамках опроса 82% респондентов заявили, что на собеседовании им задавали вопросы про их семейное положение, о знаке зодиака спрашивали 9% соискателей, о внешности - 7%. Сексуальной ориентацией интересовались у 3%, а политическими взглядами - у 7%.



"28% респондентов указали, что, на их взгляд, ответы на подобные вопросы повлияли на итоговый результат собеседования. 50% так не считают, еще 22% затруднились с ответом", - говорится в материалах.



Как следует из результатов опроса, более половины респондентов - 52% - заявили, что были приняты на работу после таких вопросов на собеседовании: выше всего эта доля в производственной сфере (63%), 27% не были приняты, 12% утверждают, что им сделали предложение о приеме на работу, но они его не приняли, еще 8% сказали, что предложения не получили, но в случае получения они бы его не приняли.



Приемлемыми вопросы о семейном положении на собеседовании считают 79% опрошенных, с ними не согласны 15% респондентов. Порядка 35% согласились с тем, что приемлемо задавать вопрос о знаке зодиака, еще 23% не против вопросов о внешности кандидата. Для большинства опрошенных соискателей не так уж важны перечисленные качества в собственных коллегах. Так, о важности семейного положения заявили 15% респондентов, о знаке зодиака - 7%, внешности - 16%, сексуальной ориентации - 15%, политических взглядах - 9%.



Опрос проведен с 24 по 27 декабря 2020 года среди 1 641 соискателя.



