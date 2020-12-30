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НОВОСТИ

В 2022 году в войска начнется серийная поставка ракет "Циркон" - Минобороны РФ

13:20 30.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гиперзвуковые ракеты "Циркон" начнут серийно поставляться в российскую армию в 2022 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная Звезда".

"Успешно ведутся испытания комплекса ракетного вооружения с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". Так, в 2020 году проведен ряд успешных пусков ракеты комплекса "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", и уже начиная с 2022 года начнется их серийная поставка", - сказал замминистра.

По его словам, продолжается ежегодная закупка противокорабельных крылатых ракет комплекса "Оникс" и крылатых ракет морского базирования "Калибр".

В своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов и сможет поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тыс. км. О планах создать в рамках госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы корабельный комплекс "Циркон" с гиперзвуковой ракетой заявил в феврале 2011 года занимавший тогда пост замминистра обороны Владимир Поповкин. Летные испытания ракеты начались в 2015 году.

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