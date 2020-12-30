Запрет на работу кафе, ресторанов, музеев и театров вступает в силу в Петербурге
14:10 30.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью. <...>. С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.
В новогодние каникулы не получится сходить и в Ленинградский зоопарк: со среды доступ посетителей туда запрещен также до 10 января.
Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. Кафе и рестораны с 25 по 29 декабря в соответствии с предыдущим ограничением не принимали посетителей с 19:00 до 6:00. Они вернутся к этому режиму с 4 января и будут работать по нему до 10 января.
При этом кафе и рестораны смогут использовать зимнюю уличную мебель и работать без ограничений по времени. Соответствующее разрешение заведениям нужно запрашивать у комитета имущественных отношений в уведомительном порядке. Как сообщал заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, поступило уже 160 заявок, одобрено 60% из них.
С 30 декабря по 10 января также запрещается проведение в помещениях мероприятий численностью более 50 человек. Это запрет действует, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря. Запрещается и перевозка пассажиров на автобусах по туристическим или экскурсионным маршрутам.
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