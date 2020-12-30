0
0
132
НОВОСТИ

Запрет на работу кафе, ресторанов, музеев и театров вступает в силу в Петербурге

14:10 30.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полный запрет на работу кафе и ресторанов вступает в силу в Санкт-Петербурге со среды, соответствующие ограничения для противодействия распространению коронавируса, закрепленные в принятом 2 декабря постановлении правительства города, будут действовать до 3 января. Петербуржцы и гости города также не смогут побывать в Мариинском театре, Эрмитаже и других музеях и театрах - доступ посетителей в них запрещен до 10 января.

"С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью. <...>. С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

В новогодние каникулы не получится сходить и в Ленинградский зоопарк: со среды доступ посетителей туда запрещен также до 10 января.

Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. Кафе и рестораны с 25 по 29 декабря в соответствии с предыдущим ограничением не принимали посетителей с 19:00 до 6:00. Они вернутся к этому режиму с 4 января и будут работать по нему до 10 января.

При этом кафе и рестораны смогут использовать зимнюю уличную мебель и работать без ограничений по времени. Соответствующее разрешение заведениям нужно запрашивать у комитета имущественных отношений в уведомительном порядке. Как сообщал заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, поступило уже 160 заявок, одобрено 60% из них.

С 30 декабря по 10 января также запрещается проведение в помещениях мероприятий численностью более 50 человек. Это запрет действует, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря. Запрещается и перевозка пассажиров на автобусах по туристическим или экскурсионным маршрутам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:20 30.12.2020
Более 5,3 тыс. социальных проектов получили в этом году президентские гранты
0
21
15:10 30.12.2020
Семьи жертв крушения украинского Boeing получат по $150 тыс. - вице-президент Ирана
0
48
14:30 30.12.2020
В Подольске открыли после реконструкции станцию МЦД-2
0
113
14:20 30.12.2020
Байден считает, что администрация Трампа слишком медленно распространяет вакцину от COVID-19
0
102
13:30 30.12.2020
В 50 регионах России зафиксирован рост преступности - прокуратур
0
194
13:20 30.12.2020
В 2022 году в войска начнется серийная поставка ракет "Циркон" - Минобороны РФ
0
203
13:10 30.12.2020
Почти 30% россиян считают, что семейное положение и знак зодиака влияют на трудоустройство - опрос
0
196
12:20 30.12.2020
В связи с новогодними праздниками в МЧС режим повышенной готовности вводится
0
217
12:10 30.12.2020
Французская компартия выступила с требованием немедленной отмены антироссийских санкций
0
250
12:00 30.12.2020
Комиссия по защите прав проживающих в домах-интернатах создана в Москве
0
221

Возврат к списку