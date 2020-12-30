Байден считает, что администрация Трампа слишком медленно распространяет вакцину от COVID-19

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация действующего американского лидера Дональда Трампа распространяет вакцину от нового коронавируса в стране значительно медленнее, чем планировалось ранее. Об этом заявил во вторник избранный президент США Джозеф Байден во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр).



"Выполнение плана Трампа по распределению вакцин задерживается, сильно задерживается", - сказал он. "Как я давно предупреждал, меры по распространению и введению вакцины осуществляют не так, как следует", - подчеркнул демократ.



"Несколько недель назад администрация Трампа давала понять, что 20 млн американцев могут быть вакцинированы к концу декабря. До конца декабря осталось несколько дней, а вакцинированы были лишь несколько миллионов человек", - пояснил Байден. Как он полагает, если указанный план будут и далее выполнять так же медленно, то на вакцинацию населения США "потребуются годы".



По мнению демократа, ситуация с распространением коронавируса в США, вероятнее всего, улучшится только в марте.



