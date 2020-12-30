Байден считает, что администрация Трампа слишком медленно распространяет вакцину от COVID-19
14:20 30.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Выполнение плана Трампа по распределению вакцин задерживается, сильно задерживается", - сказал он. "Как я давно предупреждал, меры по распространению и введению вакцины осуществляют не так, как следует", - подчеркнул демократ.
"Несколько недель назад администрация Трампа давала понять, что 20 млн американцев могут быть вакцинированы к концу декабря. До конца декабря осталось несколько дней, а вакцинированы были лишь несколько миллионов человек", - пояснил Байден. Как он полагает, если указанный план будут и далее выполнять так же медленно, то на вакцинацию населения США "потребуются годы".
По мнению демократа, ситуация с распространением коронавируса в США, вероятнее всего, улучшится только в марте.
НОВОСТИ
- 15:20 30.12.2020
- Более 5,3 тыс. социальных проектов получили в этом году президентские гранты
- 15:10 30.12.2020
- Семьи жертв крушения украинского Boeing получат по $150 тыс. - вице-президент Ирана
- 14:30 30.12.2020
- В Подольске открыли после реконструкции станцию МЦД-2
- 14:10 30.12.2020
- Запрет на работу кафе, ресторанов, музеев и театров вступает в силу в Петербурге
- 13:30 30.12.2020
- В 50 регионах России зафиксирован рост преступности - прокуратур
- 13:20 30.12.2020
- В 2022 году в войска начнется серийная поставка ракет "Циркон" - Минобороны РФ
- 13:10 30.12.2020
- Почти 30% россиян считают, что семейное положение и знак зодиака влияют на трудоустройство - опрос
- 12:20 30.12.2020
- В связи с новогодними праздниками в МЧС режим повышенной готовности вводится
- 12:10 30.12.2020
- Французская компартия выступила с требованием немедленной отмены антироссийских санкций
- 12:00 30.12.2020
- Комиссия по защите прав проживающих в домах-интернатах создана в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать