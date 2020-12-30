Семьи жертв крушения украинского Boeing получат по $150 тыс. - вице-президент Ирана

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабинет министров Ирана одобрил выплату компенсации в 150 тыс. долларов семьям жертв катастрофы украинского самолета, который был по ошибке сбит в окрестностях Тегерана. Об этом заявила в среду вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди.



"Правительство выплатит по 150 тыс. долларов или эквивалентную сумму в евро семьям каждой из жертв украинского пассажирского самолета, как только они будут выделены согласно докладам и документам, - приводит слова Джонейди агентство ИРНА. - Выплата поручена министерству дорог и городского развития. Она должна произойти до первой годовщины инцидента. Иранское правительство уплатит деньги погибшим пассажирам, невзирая на их расу или национальность в соответствии с международными нормами".



Ранее в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву пока так и не удалось получить от иранской стороны технический отчет о катастрофе, а подвижек в переговорах нет.



Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", следовавший рейсом Тегеран - Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Среди 176 погибших - граждане Канады, Ирана, Афганистана, Великобритании, Германии, Швеции и Украины. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за "вражескую цель".







