Более 5,3 тыс. социальных проектов получили в этом году президентские гранты
15:20 30.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В 2020 году Фонд президентских грантов поддержал рекордное количество проектов из всех регионов России - 5 319. Общая сумма грантов составила беспрецедентные 11 млрд рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что фонд провел в этом году три конкурса вместо двух. Третьим по счету стал специальный конкурс для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией и последствиями ее распространения.
"Более 2,6 тыс. НКО впервые получили президентские гранты в 2020 году, из них более 1,3 тыс. подавали заявку на конкурс впервые", - отмечается в пресс-релизе.
В 2020 году фонд провел масштабную оценку результатов проектов, поддержанных в 2018 году. "Всего были оценены результаты реализации 3 526 проектов. По итогам этой работы 2 804 проекта (79,5%) признаны успешно реализованными, 630 проектов (17,9%) отмечены как реализованные удовлетворительно, еще 92 проекта получили неудовлетворительную оценку", - говорится в сообщении.
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