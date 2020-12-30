Громкие разговоры и гаджеты со звуком без гарнитуры запретят в автобусах Шанхая

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оператор автобусных маршрутов Шанхая вслед за метрополитеном готовит запрет на использование пассажирами гаджетов с включенным звуком без гарнитуры. Об этом пишет в среду местная газета "Шанхай дейли".



Разрабатываемый проект соответствующих правил предусматривает, в частности, требование к пассажирам не повышать голос при разговорах в салоне автобуса, а также запрет на просмотр видео и прослушивание аудиофайлов на мобильных устройствах без гарнитуры. Кроме шума от гаджетов и громких разговоров, пишет газета, пассажирам будет запрещено кашлять и чихать без прикрытия носа и рта платком или салфеткой, принимать пищу, пить, а также снимать обувь, лежать поперек сидений и ставить на них ноги.



В автобусной компании известного маршрута номер 71, который проложен по выделенной линии от набережной Вайтань в направлении западной части города, заявили, что находящиеся в салоне кондукторы также будут говорить потише, уменьшат и громкость динамиков, через которые объявляют название остановок.



Запрет на использование пассажирами гаджетов с включенным звуком без гарнитуры начал действовать в шанхайском метрополитене с 1 декабря этого года. На высокоскоростных поездах, которые курсируют по одной из самых загруженных в Китае железнодорожных магистралей Пекин - Шанхай, также недавно появились "тихие вагоны", где запрещены любые громкие звуки. Получить место в таком вагоне можно на этапе бронирования и покупки билета.



