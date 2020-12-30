Германия: Баден-Вюртемберг посетовал на "прививочных туристов" из соседнего региона

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти германской земли Баден-Вюртемберг посетовали на так называемых "прививочных туристов" из соседнего Рейнланд-Пфальца, которые регистрируются на получение препарата от COVID-19, поскольку у них в регионе кампания по вакцинации стартует позже. Об этом сообщило в среду агентство ДПА.



В Баден-Вюртемберге начали прививать уже 27 декабря, в Рейнланд-Пфальце запись осуществляется только с 4 января. Министр по социальным делам и интеграции Баден-Вюртемберга Манфред Луха направил письмо на имя своей коллеги из соседнего региона Сабине Бэцинг-Лихтентелер и выразил в нем опасение, что произойдет "несбалансированное распределение и без того дефицитной вакцины". Он попросил жителей Рейнланд-Пфальца потерпеть и дождаться начала вакцинации в их земле.



Причем до сих пор прививочные центры Баден-Вюртемберга не отказывали в вакцине жителям соседнего региона, отметили в Минздраве Баден-Вюртемберга.



27 декабря в Германии, как и во многих других странах ЕС, официально началась вакцинация против коронавируса, хотя первую прививку в ФРГ сделали уже 26 декабря. ФРГ до конца текущего года получит более 1,3 млн доз вакцины, разработанной консорциумом BioNTech-Pfizer ("Бионтек" - "Пфайзер"). Федеральный Минздрав ранее подвергся критике за недостаточно организованные поставки препарата.



