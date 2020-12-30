0
0
35
НОВОСТИ

В Швейцарии после прививки вакциной Pfizer и BioNTech зафиксирован летальный исход

18:10 30.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смерть пациента в доме престарелых зафиксирована в кантоне Люцерн в Швейцарии после прививки от коронавируса вакциной производства американской компании Pfizer ("Пфайзер") и германской BioNTech ("Бионтек"). Об этом сообщило в среду Швейцарское телеграфное агентство (ATS).

По данным местных властей, на настоящий момент нет доказательств, что "смерть связана с вакцинацией". Департамент здравоохранения кантона Люцерн проинформировал об этом случае с летальным исходом швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic ("Суисмедик"), которое ранее в этом месяце разрешило применение в Швейцарии вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech.

По имеющейся информации, которую приводит на своем сайте швейцарская вещательная компания Эр-тэ-эс, прививка была сделана 24 декабря в Люцерне в учреждении для лиц, страдающих деменцией. Смерть наступила по прошествии пяти дней. При этом медицинская бригада, проводившая вакцинацию, якобы предварительно, до иммунизации, не контактировала с врачом этого учреждения. "Иначе он мог бы информировать ее, что пациент негативно реагирует на вакцину против гриппа и лучше было бы отказаться от любой вакцинации", - указывает Эр-тэ-эс.

Как сообщила газета Luzerner Zeitung ("Люцернер цайтунг"), обстоятельства случившегося в доме инвалидов "пока не ясны". В настоящее время эти обстоятельства выясняются, и первые выводы должны быть сообщены в течение дня, отмечает издание.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:20 30.12.2020
В Новогоднюю ночь ограничат доступ граждан на Красную площадь
0
17
17:30 30.12.2020
Германия: Баден-Вюртемберг посетовал на "прививочных туристов" из соседнего региона
0
126
17:20 30.12.2020
В 2021 году бюджет Мосгордумы сократится на 21%
0
138
16:20 30.12.2020
При атаке на аэропорт Адена убиты около 30 человек - представитель правительства Йемена
0
213
16:10 30.12.2020
Громкие разговоры и гаджеты со звуком без гарнитуры запретят в автобусах Шанхая
0
193
15:20 30.12.2020
Более 5,3 тыс. социальных проектов получили в этом году президентские гранты
0
227
15:10 30.12.2020
Семьи жертв крушения украинского Boeing получат по $150 тыс. - вице-президент Ирана
0
252
14:30 30.12.2020
В Подольске открыли после реконструкции станцию МЦД-2
0
299
14:20 30.12.2020
Байден считает, что администрация Трампа слишком медленно распространяет вакцину от COVID-19
0
250
14:10 30.12.2020
Запрет на работу кафе, ресторанов, музеев и театров вступает в силу в Петербурге
0
290

Возврат к списку