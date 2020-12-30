В Швейцарии после прививки вакциной Pfizer и BioNTech зафиксирован летальный исход

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смерть пациента в доме престарелых зафиксирована в кантоне Люцерн в Швейцарии после прививки от коронавируса вакциной производства американской компании Pfizer ("Пфайзер") и германской BioNTech ("Бионтек"). Об этом сообщило в среду Швейцарское телеграфное агентство (ATS).



По данным местных властей, на настоящий момент нет доказательств, что "смерть связана с вакцинацией". Департамент здравоохранения кантона Люцерн проинформировал об этом случае с летальным исходом швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic ("Суисмедик"), которое ранее в этом месяце разрешило применение в Швейцарии вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech.



По имеющейся информации, которую приводит на своем сайте швейцарская вещательная компания Эр-тэ-эс, прививка была сделана 24 декабря в Люцерне в учреждении для лиц, страдающих деменцией. Смерть наступила по прошествии пяти дней. При этом медицинская бригада, проводившая вакцинацию, якобы предварительно, до иммунизации, не контактировала с врачом этого учреждения. "Иначе он мог бы информировать ее, что пациент негативно реагирует на вакцину против гриппа и лучше было бы отказаться от любой вакцинации", - указывает Эр-тэ-эс.



Как сообщила газета Luzerner Zeitung ("Люцернер цайтунг"), обстоятельства случившегося в доме инвалидов "пока не ясны". В настоящее время эти обстоятельства выясняются, и первые выводы должны быть сообщены в течение дня, отмечает издание.



