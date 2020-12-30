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В Новогоднюю ночь ограничат доступ граждан на Красную площадь

18:20 30.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доступ граждан на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря с 18:00 мск. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В связи с пандемией коронавируса и действием в городе режима повышенной готовности общегородские культурно- массовые мероприятия в рамках празднования Нового 2021 года и Рождества Христова, а также детские новогодние представления в настоящее время отменены. В целях обеспечения соблюдения введенных ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18:00 мск 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен", - сообщили в пресс-службе.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее ввел в столице ряд ограничений, многие из которых будут действовать до 15 января. Среди них - перевод студентов на дистанционное обучение и блокировка их льготных транспортных карт, приостановка работы детских развлекательных центров, детских комнат в ресторанах и торговых центрах. Кроме того, с 23:00 до 06:00 должны быть закрыты кафе и рестораны, ночные клубы. Организациям с очным присутствием граждан рекомендована система QR-кодов, а работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.

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