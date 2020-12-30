В йеменском Адене в районе президентского дворца "Эль-Маашик" прогремел взрыв - Рейтер

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прогремел в среду в йеменском городе Аден, в районе президентского дворца "Эль-Маашик", куда ранее после атаки на аэропорт Адена были перевезены министры йеменского правительства. Об этом сообщило агентство Рейтер.



По информации телеканала "Аль-Арабия", звук взрыва стал следствием перехвата и уничтожения заминированного беспилотника.



Новое правительство Йемена было сформировано почти две недели назад под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным еще в ноябре 2019 года между Южным переходным советом (ЮПС) и признанными международным сообществом властями страны. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб- квартире в Эр-Рияде.



