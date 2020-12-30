В йеменском Адене в районе президентского дворца "Эль-Маашик" прогремел взрыв - Рейтер
19:10 30.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По информации телеканала "Аль-Арабия", звук взрыва стал следствием перехвата и уничтожения заминированного беспилотника.
Новое правительство Йемена было сформировано почти две недели назад под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным еще в ноябре 2019 года между Южным переходным советом (ЮПС) и признанными международным сообществом властями страны. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб- квартире в Эр-Рияде.
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