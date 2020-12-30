Минфин Белоруссии сообщил о получение транша российского госкредита в размере $500 млн
19:20 30.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"30 декабря 2020 г. на счет Министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд долларов США", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что средства поступили в соответствии с соглашением между правительствами Белоруссии и РФ о предоставлении правительству республики государственного финансового кредита, заключенным 21 декабря 2020 года.
В декабре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом $1 млрд. Он предоставляется двумя траншами по $500 млн в 2020 году и 2021 году. 16 октября Белоруссия также получила кредит в $500 млн из средств Евразийского фонда стабилизации сроком до 10 лет.
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