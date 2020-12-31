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НОВОСТИ

Изменились правила госрегулирования цен на социально значимые продукты

09:30 31.12.2020 Источник: Интерфакс

Правительство РФ утвердило изменения правил госрегулирования цен на отдельные социально значимые продовольственные товары первой необходимости: предельные цены могут устанавливаться на срок не более 90 дней, если в течение 60 дней подряд рост цен составляет 10% и более с исключением сезонного фактора.

Соответствующее постановление правительства (N 2353) опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Порядок оценки влияния сезонного фактора на динамику цен определяют Минэкономразвития совместно с Минсельхозом, подготовка предложений об установлении предельных цен возложена на Минэкономразвития.

Ранее правительство могло устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров в случае, если в течение 30 дней подряд рост розничных цен составлял 30% и более. Срок действия ограничений также не мог превышать 90 дней.

Действующий перечень товаров, на которые могут регулироваться цены, установлен постановлением правительства и включает 24 позиции (мясо, куры, мороженная рыба, молоко, масло, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, вермишель и другие).

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