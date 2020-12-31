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НОВОСТИ

Данные университета Джонса Хопкинса о заражении коронавирусом в мире на 31 декабря

09:10 31.12.2020 Источник: Интерфакс

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:30 мск четверга 82 млн 707 тыс. 976 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 805 тыс. 2, выздоровели почти 58 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 19 млн 740 тыс. 468 инфицированных COVID-19, зафиксировано 342 тыс. 312 летальных исходов, излечились более 11 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 266 тыс. 674, число скончавшихся - до 148 тыс. 738, поправились более 9,8 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 619 тыс. 200 заболевший, из них умерли 193 тыс. 875, вылечились более 6,8 млн человек.

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