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Елизавета II одобрила закон о сотрудничестве с ЕС, беркзит станет реальностью с 1 января 2021 года

09:00 31.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Королева Великобритании Елизавета II выдала так называемую королевскую санкцию законопроекту о будущих отношениях Великобритании и ЕС, что означает вступление билля в силу. Об этом в ночь на четверг заявил спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл.

Таким образом, Соединенное Королевство завершило со своей стороны процесс ратификации соглашения о торговле и сотрудничестве с ЕС, которое было достигнуто 24 декабря и будет определять условия взаимоотношений между Лондоном и Брюсселем с 1 января 2021 года. В новогоднюю ночь для стран перестанет действовать так называемый переходный период и Brexit, одобренный британцами на референдуме 2016 года, будет окончательно реализован: страна покинет единый рынок и таможенный союз ЕС.

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