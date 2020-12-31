0
0
50
НОВОСТИ

По газопроводу ТАР Азербайджан начал поставлять газ в Европу

10:48 31.12.2020 Источник: Интерфакс

Министерство энергетики Азербайджана сообщило о начале коммерческих поставок азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP).

"Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу посредством TAP, тем самым достигнута стратегическая цель в реализации проекта Южный газовый коридор", - говорится в сообщении Минэнерго.

"Азербайджан в течение 25 лет будет поставлять в Европу ежегодно более 10 млрд кубометров газа, из которых порядка 8 млрд кубометров будет получать Италия, суммарно 2 млрд кубометров - Греция и Болгария в равных долях, остальной объем будет экспортироваться на соседние рынки", - говорится в сообщении.

Консорциум TAP AG 13 октября 2020 года объявил о завершении строительства Трансадриатическог

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:30 31.12.2020
Изменились правила госрегулирования цен на социально значимые продукты
0
130
09:10 31.12.2020
Данные университета Джонса Хопкинса о заражении коронавирусом в мире на 31 декабря
0
123
09:00 31.12.2020
Елизавета II одобрила закон о сотрудничестве с ЕС, беркзит станет реальностью с 1 января 2021 года
0
99
20:20 30.12.2020
Разведка США полагает, что Тегеран может нанести удар по американским силам на Ближнем Востоке
0
960
20:10 30.12.2020
Второй день подряд в Великобритании выявляют более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом
0
828
19:20 30.12.2020
Минфин Белоруссии сообщил о получение транша российского госкредита в размере $500 млн
0
804
19:10 30.12.2020
В йеменском Адене в районе президентского дворца "Эль-Маашик" прогремел взрыв - Рейтер
0
758
18:20 30.12.2020
В Новогоднюю ночь ограничат доступ граждан на Красную площадь
0
753
18:10 30.12.2020
В Швейцарии после прививки вакциной Pfizer и BioNTech зафиксирован летальный исход
0
800
17:30 30.12.2020
Германия: Баден-Вюртемберг посетовал на "прививочных туристов" из соседнего региона
0
798

Возврат к списку