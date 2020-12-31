По газопроводу ТАР Азербайджан начал поставлять газ в Европу
10:48 31.12.2020 Источник: Интерфакс
Министерство энергетики Азербайджана сообщило о начале коммерческих поставок азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP).
"Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу посредством TAP, тем самым достигнута стратегическая цель в реализации проекта Южный газовый коридор", - говорится в сообщении Минэнерго.
"Азербайджан в течение 25 лет будет поставлять в Европу ежегодно более 10 млрд кубометров газа, из которых порядка 8 млрд кубометров будет получать Италия, суммарно 2 млрд кубометров - Греция и Болгария в равных долях, остальной объем будет экспортироваться на соседние рынки", - говорится в сообщении.
Консорциум TAP AG 13 октября 2020 года объявил о завершении строительства Трансадриатическог
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