Данные о заражении коронавирусам в России на последний день 2020 года
11:15 31.12.2020 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 27 тыс. 747 случая, умерли за сутки 593 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 27 тыс. 747 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 164 (15%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 593.
Москва по-прежнему лидер по числу новых заражений - за сутки в столице заболели COVID-19 6 тыс. 566 человек. В городе подтверждены 73 летальных случая от новой инфекции, выздоровели - 6 тыс. 76 пациентов.
Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (3758) и Московская область (1487) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 159 тыс. 297 случаев коронавирусной инфекции, 57 тыс. 19 умерших и 2 млн 554 тыс. 340 выписанных, в том числе 28 тыс. 922 человека выписаны за последние сутки.
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