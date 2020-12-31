В уходящем году россияне стали реже брать потребительские кредиты почти на четверть
11:40 31.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне с начала года взяли 11 млн потребительских кредитов на общую сумму 2,6 трлн рублей, что меньше на 27% и 11% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро кредитных историй "Эквифакс".
"Динамика объемов выдач, которую мы наблюдали весь 2019 год, конечно, замедлилась, но положительные индикаторы, которые говорят о постепенном восстановлении сегмента, тоже есть. Сейчас качество кредитного портфеля не вызывает особых опасений, а прогноз на последний месяц в году можно назвать осторожно-оптимистическим. Как правило, пик объемов приходится именно на декабрь и связано это с увеличением покупательского спроса в новогодние праздники", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Эквифакса" Олега Лагуткина.
В бюро полагают, что падение объема выданных потребительских кредитов могло быть еще большим, если бы не рост средней суммы выдаваемого кредита. Так, средний чек в ноябре составил 257 тыс. рублей, что на 44% больше, чем в ноябре 2019 года.
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