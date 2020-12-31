Объемы пассажирского авиасообщения с Китаем восстановятся очень не скоро - Посол А.Денисов
12:00 31.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ограничение пассажирских авиарейсов между Россией и Китаем может быть продлено до середины марта, сообщил в четверг посол РФ в КНР Андрей Денисов в интервью телеканалу "Россия 24".
"У нас сейчас отложены рейсы до середины февраля, и, в общем, уже практически объявлено, что эта задержка может продлиться и до середины марта, - сказал он. - Поэтому мы предлагаем и нашим, и китайским соответствующим органам скоординироваться между собой и еще раз посмотреть, в какой мере наша практика тестирования [на коронавирус] совпадает или отклоняется от принятой у соседа".
По мнению дипломата, к состоянию авиаперевозок, каким оно было до пандемии, страны вернутся "очень нескоро".
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