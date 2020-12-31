Объемы пассажирского авиасообщения с Китаем восстановятся очень не скоро - Посол А.Денисов

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограничение пассажирских авиарейсов между Россией и Китаем может быть продлено до середины марта, сообщил в четверг посол РФ в КНР Андрей Денисов в интервью телеканалу "Россия 24".

"У нас сейчас отложены рейсы до середины февраля, и, в общем, уже практически объявлено, что эта задержка может продлиться и до середины марта, - сказал он. - Поэтому мы предлагаем и нашим, и китайским соответствующим органам скоординироваться между собой и еще раз посмотреть, в какой мере наша практика тестирования [на коронавирус] совпадает или отклоняется от принятой у соседа".

По мнению дипломата, к состоянию авиаперевозок, каким оно было до пандемии, страны вернутся "очень нескоро".