Мы ожидаем от отношений с новой администрацией США рок-н-ролла - МИД Украины
12:10 31.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина ожидает от сотрудничества с администрацией избранного президента США Джозефа Байдена "динамичных и драйвовых отношений". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинской службе новостей ТСН телеканала "1+1", опубликованном в четверг.
"Мы ожидаем [от отношений с новой администрацией США] рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами Америки", - сказал он. По словам министра, фактически государства являются стратегическими партнерами, но обеим странам "нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства".
Первым приоритетом двустороннего сотрудничества Кулеба назвал сферу безопасности. "У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри, - заявил министр. - [Второй приоритет] - сотрудничество в реализации реформ. И третий вопрос - это наши отношения в экономической сфере - инвестиции в Украину, торговля на мировых рынках". Есть и другие направления сотрудничества, добавил Кулеба.
НОВОСТИ
- 12:30 31.12.2020
- В Киеве считают, что Нормандский формат находится в находится в медикаментозном сне
- 12:15 31.12.2020
- Минобороны РФ отчиталось об окончании осеннего призыва в армию 2020 года
- 12:00 31.12.2020
- Объемы пассажирского авиасообщения с Китаем восстановятся очень не скоро - Посол А.Денисов
- 11:40 31.12.2020
- В уходящем году россияне стали реже брать потребительские кредиты почти на четверть
- 11:15 31.12.2020
- Данные о заражении коронавирусам в России на последний день 2020 года
- 10:48 31.12.2020
- По газопроводу ТАР Азербайджан начал поставлять газ в Европу
- 09:30 31.12.2020
- Изменились правила госрегулирования цен на социально значимые продукты
- 09:10 31.12.2020
- Данные университета Джонса Хопкинса о заражении коронавирусом в мире на 31 декабря
- 09:00 31.12.2020
- Елизавета II одобрила закон о сотрудничестве с ЕС, беркзит станет реальностью с 1 января 2021 года
- 20:20 30.12.2020
- Разведка США полагает, что Тегеран может нанести удар по американским силам на Ближнем Востоке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать