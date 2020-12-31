Мы ожидаем от отношений с новой администрацией США рок-н-ролла - МИД Украины

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина ожидает от сотрудничества с администрацией избранного президента США Джозефа Байдена "динамичных и драйвовых отношений". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинской службе новостей ТСН телеканала "1+1", опубликованном в четверг.

"Мы ожидаем [от отношений с новой администрацией США] рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами Америки", - сказал он. По словам министра, фактически государства являются стратегическими партнерами, но обеим странам "нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства".

Первым приоритетом двустороннего сотрудничества Кулеба назвал сферу безопасности. "У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри, - заявил министр. - [Второй приоритет] - сотрудничество в реализации реформ. И третий вопрос - это наши отношения в экономической сфере - инвестиции в Украину, торговля на мировых рынках". Есть и другие направления сотрудничества, добавил Кулеба.