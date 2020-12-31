В Киеве считают, что Нормандский формат находится в находится в медикаментозном сне
12:30 31.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что взаимодействие сторон в рамках нормандского формата (Германия, Франция, Россия и Украина) на уровне глав внешнеполитических ведомств в настоящее время находится в состоянии "медикаментозного сна". Об этом он заявил в интервью, опубликованном в четверг на сайте программы ТСН украинского телеканала "1+1".
"[Нормандский формат] живее всех живых. На уровне министров иностранных дел он жив, но находится в медикаментозном сне", - сказал он.
Кулеба отметил, что цель Киева в переговорном процессе по Донбассу остается неизменной - это "мир на Украине и восстановление территориальной целостности". Он также подтвердил тезис украинских властей о том, что по вопросу урегулирования конфликта на востоке страны Киев намерен вести переговоры "не с какими-то посредниками", а непосредственно с Россией.
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