Глава МИД Украины: Нет предела санкционному совершенству. Всегда есть куда двигаться

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина намерена продолжить санкционную политику против России в 2021 году. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Когда речь идет о санкциях в украинско-российских отношениях, то сразу вспоминается красивое русское выражение: "нет предела санкционному совершенству". Всегда есть куда двигаться. И если обстоятельства будут вынуждать нас, мы туда будем двигаться", - сказал он в опубликованном в четверг интервью украинской службе новостей ТСН телеканала "1+1".

Министр также считает, что в целом Украине стоит меньше беспокоиться о взаимоотношениях с Россией. "Я хочу дожить до момента, когда проблемами России на Украине будет заниматься только очень узкий круг специалистов, которые занимаются непосредственно Россией. Чтобы мы перестали переживать за башни Кремля, за то, кто там с кем", - сказал он и добавил, что Украина будет развиваться "как страна западного мира с очень крепкими и глубокими связями с Азией, Африкой, Латинской Америкой". "Юридически, политически мы будем принадлежать к западному миру. Когда Россия смирится с этим фактом, воспримет его, ей станет намного легче", - полагает министр.