Минобороны РФ отчиталось об окончании осеннего призыва в армию 2020 года

12:15 Источник: Интерфакс

Завершен осенний призыв на военную службу, в войска направлены 128 тыс. человек, сообщили в министерстве обороны РФ.

"Невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку, вызвавшую скептические прогнозы и опасения общественности, осенний 2020 года призыв граждан на военную службу в соответствии с указом президента РФ от 30 сентября 2020 г. № 581 завершен с должным качеством и в срок. На военную службу призвано и направлено в Вооруженные силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы 128 тыс. человек", - сказали в Минобороны в четверг.

"Для обеспечения воинских перевозок было задействовано более 30 воинских эшелонов, более 50 рейсов самолетов авиации ВС РФ, более 60 чартерных рейсов гражданской авиации и более 2 тыс. отдельных вагонов в составе пассажирских поездов", - сказали в Минобороны.

Там добавили, что этой осенью свыше 400 призывников отправились служить в научных и научно-производственных ротах, а еще более 200 - в спортивных ротах, куда направляются члены сборной России по олимпийским видам спорта.