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Александр Борода: Салат "Оливье" с удовольствием перенят еврейскими и израильскими семьями

13:00 31.12.2020 Источник: Интерфакс

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что светский Новый год по своим традициям очень похож на религиозные праздники иудеев.

"Празднование Нового года во многом напоминает празднование еврейских праздников. Это единственный светский праздник, который так же, как и еврейские, начинают встречать вечером. Его так же сопровождают семейные или дружеские застолья. Даже салат оливье - один из символов российского Нового года - был с удовольствием перенят еврейскими и израильскими семьями, став одним из любимых шабатних блюд", - говорится в поздравлении Бороды, распространенном накануне праздника.

Раввин отметил, что еврейский Новый год отмечался еще в сентябре, однако праздник, который отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января - это уникальное явление, абсолютно не привязанное к идеологическим и даже религиозным канонам, хорошая российская традиция, объединяющая всех.

"Новый год - праздник, наполненный очень правильными, незыблемыми ценностями: это уважение к своей семье, радость единения, дружба, любовь к детям. В многонациональном и мультикультуральном обществе необходимы такие даты!" - пишет Борода, добавляя, что даже переезжающие жить в другие страны россияне сохраняют верность традиции празднования Нового года.

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