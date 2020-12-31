Премьер-министр Эстонии поздравил сограждан с Новым годом по-русски

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Юри Ратас в четверг поздравил на русском языке жителей Эстонии с наступающим Новым годом.

"Желаю вам спокойных праздников в кругу самых близких, - сказал он в распространенном видеообращении. - А также крепкого здоровья, искренней радости и уверенного успеха на весь Новый год!".

Единственным государственным языком в Эстонии является эстонский. Русским языком владеет порядка двух третей населения республики.