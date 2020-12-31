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Лукашенко: Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не будет

13:50 31.12.2020 Источник: Интерфакс

У Всебелорусского народного собрания не будет полномочий для изменения Конституции, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет", - сказал Лукашенко, общаясь с представителями трудового коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии и работниками СМИ в четверг. Его цитирует госагентство БелТА.

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