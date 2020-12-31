Президент Белоруссии о протестующих: Не перейдут красную черту - будут ходить. Перейдут - получат...
14:10 31.12.2020 Источник: Интерфакс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что протестующие "получат", если перейдут красную черту, высказал уверенность, что для спокойствия и стабильности в обществе важно устойчивое экономическое развитие.
"Справимся с экономикой - никакие протесты нам не страшны. Походят, походят, как сейчас, если походят. Не перейдут красную черту - будут ходить. Перейдут - получат. Должен быть закон и порядок", - заявил Лукашенко, общаясь с представителями трудового коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии и работниками СМИ в четверг.
"Все мы это переживем. Надо, чтобы была экономика", - уверен он.
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