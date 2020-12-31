Транспортную прокуратуру заинтересовали задержки рейсов в аэропортах Москвы 30 и 31 декабря

14:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменами и задержками ряда рейсов в московских аэропортах перед Новым годом. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с отменами и задержками ряда авиарейсов в аэропортах московского авиаузла в период с 30 по 31 декабря текущего года", - сказала Короткова.

В ходе проверки Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте установит причины задержки и отмены рейсов и проконтролирует соблюдение прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов, а также даст оценку исполнения авиакомпаниями лицензионного законодательства.