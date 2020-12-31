Меркель сказала, что в этом году выступает с последним новогодним обращением к гражданам
15:45 31.12.2020 Источник: Интерфакс
Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что в этом году выступает с последним новогодним обращением к гражданам, так как в следующем году больше не планирует претендовать на должность главы правительства ФРГ.
"Через девять месяцев будут выборы в бундестаг, на которых я не буду больше баллотироваться. Поэтому, по всем прогнозам, это последний раз, когда я могу обратиться к вам в качестве канцлера", - сказала Меркель.
По ее словам, она никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год: причиной тому стала пандемия коронавируса COVID-19. Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года.
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