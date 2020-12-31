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Столтенберг: Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России...

16:10 31.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не видит в России источник непосредственной военной опасности для альянса. Об этом заявил в четверг в интервью журналу "Пуэн" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения", - сказал он. "Но я вижу Россию, которая утверждается. Она использует свою военную мощь против соседей - Грузии и Украины", - добавил Столтенберг.

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