Более сотни участников протестов в Белоруссии проведут праздник Нового года за решеткой
16:51 31.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белорусские правозащитники сообщили, что более 100 человек встретят Новый год, находясь под административным арестом за участие в акциях протеста.
"Наконец, 2020 год заканчивается, но не все встретят его в кругу родных и близких людей. Кроме большого числа политзаключенных и тех, кто преследуется по уголовным делам за участие в акциях протеста, более 100 человек будут "отмечать" праздник под административным арестом", говорится в четверг в сообщении незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна". По его данным, задержанными остаются 112 человек, среди них 18 женщин и 94 мужчины. Самым младшему из них 19 лет, самому старшему - 62 года.
Ранее правозащитный центр сообщил, что в изоляторах сейчас также находятся 169 политзаключенных, среди них есть журналисты. Общее же число человек, в отношении которых были возбуждены уголовные дела в избирательный период и позднее, по данным правозащитников, составило более 900 человек, при этом "Весне" известны фамилии 634 фигурантов.
НОВОСТИ
- 17:11 31.12.2020
- Испания и Британия договорились по Гибралтару - СМИ
- 16:30 31.12.2020
- Международные резервы России за последнюю неделю года уменьшились на 1,2 млрд долл
- 16:10 31.12.2020
- Столтенберг: Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России...
- 15:45 31.12.2020
- Меркель сказала, что в этом году выступает с последним новогодним обращением к гражданам
- 14:35 31.12.2020
- Транспортную прокуратуру заинтересовали задержки рейсов в аэропортах Москвы 30 и 31 декабря
- 14:10 31.12.2020
- Президент Белоруссии о протестующих: Не перейдут красную черту - будут ходить. Перейдут - получат...
- 13:50 31.12.2020
- Лукашенко: Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не будет
- 13:00 31.12.2020
- Александр Борода: Салат "Оливье" с удовольствием перенят еврейскими и израильскими семьями
- 12:50 31.12.2020
- Премьер-министр Эстонии поздравил сограждан с Новым годом по-русски
- 12:45 31.12.2020
- Глава МИД Украины: Нет предела санкционному совершенству. Всегда есть куда двигаться
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать