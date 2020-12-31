Более сотни участников протестов в Белоруссии проведут праздник Нового года за решеткой

16:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские правозащитники сообщили, что более 100 человек встретят Новый год, находясь под административным арестом за участие в акциях протеста.

"Наконец, 2020 год заканчивается, но не все встретят его в кругу родных и близких людей. Кроме большого числа политзаключенных и тех, кто преследуется по уголовным делам за участие в акциях протеста, более 100 человек будут "отмечать" праздник под административным арестом", говорится в четверг в сообщении незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна". По его данным, задержанными остаются 112 человек, среди них 18 женщин и 94 мужчины. Самым младшему из них 19 лет, самому старшему - 62 года.

Ранее правозащитный центр сообщил, что в изоляторах сейчас также находятся 169 политзаключенных, среди них есть журналисты. Общее же число человек, в отношении которых были возбуждены уголовные дела в избирательный период и позднее, по данным правозащитников, составило более 900 человек, при этом "Весне" известны фамилии 634 фигурантов.