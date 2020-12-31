Испания и Британия договорились по Гибралтару - СМИ

17:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испания и Великобритания достигли соглашения о статусе Гибралтара после выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Об этом в четверг заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая, сообщает агентство Франс Пресс. По его данным, соглашение было достигнуто в полночь 31 декабря.