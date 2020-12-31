Испания и Британия договорились по Гибралтару - СМИ
17:11 31.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Испания и Великобритания достигли соглашения о статусе Гибралтара после выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Об этом в четверг заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая, сообщает агентство Франс Пресс. По его данным, соглашение было достигнуто в полночь 31 декабря.
НОВОСТИ
- 16:51 31.12.2020
- Более сотни участников протестов в Белоруссии проведут праздник Нового года за решеткой
- 16:30 31.12.2020
- Международные резервы России за последнюю неделю года уменьшились на 1,2 млрд долл
- 16:10 31.12.2020
- Столтенберг: Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России...
- 15:45 31.12.2020
- Меркель сказала, что в этом году выступает с последним новогодним обращением к гражданам
- 14:35 31.12.2020
- Транспортную прокуратуру заинтересовали задержки рейсов в аэропортах Москвы 30 и 31 декабря
- 14:10 31.12.2020
- Президент Белоруссии о протестующих: Не перейдут красную черту - будут ходить. Перейдут - получат...
- 13:50 31.12.2020
- Лукашенко: Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не будет
- 13:00 31.12.2020
- Александр Борода: Салат "Оливье" с удовольствием перенят еврейскими и израильскими семьями
- 12:50 31.12.2020
- Премьер-министр Эстонии поздравил сограждан с Новым годом по-русски
- 12:45 31.12.2020
- Глава МИД Украины: Нет предела санкционному совершенству. Всегда есть куда двигаться
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать