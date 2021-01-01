В первый день нового года в России COVID-19 показывает рост

12:20 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в первый день нового года в РФ составил 27 тыс. 039 случаев, умерли за сутки 536 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 27 тыс. 039 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 080 (15,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

По-прежнему в число регионов с наиболее высокими показателями заболеваемости входит Москва: за сутки в российской столице было выявлено 5 тыс. 907 новых случаев COVID-19, 71 пациент скончался. При этом количество выздоровевших пациентов превысило число заразившихся: в Москве из больниц было выписано 6 тыс. 334 человека.

На втором месте по количеству суточных выявлений коронавируса идет Санкт-Петербург - 3 тыс. 746 новых случаев, и он "лидирует" по количеству подтвержденных летальных исходов - 75. На третьем месте Московская область - 1 тыс. 568 случаев COVID-19 за сутки.

Наименьший прирост заболеваемости отмечен в Тыве, в Чукотском АО и Еврейской автономной области.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 186 тыс. 336 случаев коронавирусной инфекции (+0,9%), 57 тыс. 555 умерших и 2 млн 580 тыс. 623 выписанных, в том числе 25 тыс. 798 выписаны за последние сутки.