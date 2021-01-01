Ким Чен Ын решил поздравить сограждан с Новым годом в письменном виде
12:15 01.01.2021 Источник: Интерфакс
Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил граждан КНДР с Новым годом в написанном от руки письме вместо традиционного новогоднего выступления, передают в пятницу южнокорейские СМИ.
"Я искренне желаю всем семьям по всей стране большего счастья с любимыми людьми, крепкого здоровья. В новом году я тоже буду много работать, чтобы раньше наступила новая эра, в которой сбудутся идеалы и желания нашего народа", - говорится в письме, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи.
"Я благодарю людей за то, что они неизменно доверяли и поддерживали нашу партию даже в трудные времена. Еще раз клянусь, что я всегда останусь верным великим людям", - добавил он.
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