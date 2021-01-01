В Москве от пиротехники в Новогоднюю ночь пострадали более 10 человек
12:46 01.01.2021 Источник: Интерфакс
Из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в новогоднюю ночь мелкие травмы и ожоги получили более десятка москвичей разного возраста, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый с ситуацией.
"По предварительной информации, от пиротехники в быту и во дворах города пострадали свыше 10 человек. Среди них - трое детей и подростков", - сказал собеседник агентства.
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