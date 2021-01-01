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В Москве от пиротехники в Новогоднюю ночь пострадали более 10 человек

12:46 01.01.2021 Источник: Интерфакс

Из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в новогоднюю ночь мелкие травмы и ожоги получили более десятка москвичей разного возраста, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

"По предварительной информации, от пиротехники в быту и во дворах города пострадали свыше 10 человек. Среди них - трое детей и подростков", - сказал собеседник агентства.

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